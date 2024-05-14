Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав ввечері 14 травня київський паб.
Про це повідомив журналіст Майкл Бірнбаум.
“В Києві держсекретар США Ентоні Блінкен грає “Rockin’ in the Free World” у підвальному клубі з українським гуртом”, - написав журналіст.
In Kyiv, @SecBlinken plays “Rockin’ in the Free World” in a basement club with a Ukrainian band pic.twitter.com/zsZ3BQr2JK— Michael Birnbaum (@michaelbirnbaum) May 14, 2024
Головне про візит Ентоні Блінкена до Києва
- Вранці 14 травня американський держсекретар прибув потягом із Польщі до Києва. Візит не анонсували. Це – четверта поїздка Блінкена до України від початку повномасштабної війни. Вона відбувається під час нового наступу Росії на Харківську область.
- Президент Володимир Зеленський під час переговорів зі Блінкеном сказав, що ППО залишається головним дефіцитом. За його словами, для прикриття Харкова і області треба ще дві системи Patriot.
- Блінкен повідомив, що нова допомога Україні вже на підході, і вона допоможе на полі бою.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив американського держсекретаря Ентоні Блінкена на робочий обід в піцерію, відкриту ветеранами російсько-української війни в середмісті Києва.
- Мобілізація в Україні дозволить забезпечувати ЗСУ новими військами для протистояння більшій силі агресора, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.