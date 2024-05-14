In Kyiv, @SecBlinken plays “Rockin’ in the Free World” in a basement club with a Ukrainian band pic.twitter.com/zsZ3BQr2JK

“В Києві держсекретар США Ентоні Блінкен грає “Rockin’ in the Free World” у підвальному клубі з українським гуртом”, - написав журналіст.

Про це повідомив журналіст Майкл Бірнбаум.

Держсекретар США Блінкен зіграв у київському пабі з українським гуртом

Сьогодні ж Блінкен відвідав ветеранську піцерію.

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