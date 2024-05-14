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Держсекретар США Блінкен зіграв у київському пабі з українським гуртом

Сьогодні ж Блінкен відвідав ветеранську піцерію.

Держсекретар США Блінкен зіграв у київському пабі з українським гуртом
Держсекретар США Блінкен зіграв у київському пабі з українським гуртом
Фото: Скріншот з відео

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав ввечері 14 травня київський паб.

Про це повідомив журналіст Майкл Бірнбаум. 

“В Києві держсекретар США Ентоні Блінкен грає “Rockin’ in the Free World” у підвальному клубі з українським гуртом”, - написав журналіст.

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Головне про візит Ентоні Блінкена до Києва

  • Вранці 14 травня американський держсекретар прибув потягом із Польщі до Києва. Візит не анонсували. Це – четверта поїздка Блінкена до України від початку повномасштабної війни. Вона відбувається під час нового наступу Росії на Харківську область.
  • Президент Володимир Зеленський під час переговорів зі Блінкеном сказав, що ППО залишається головним дефіцитом. За його словами, для прикриття Харкова і області треба ще дві системи Patriot. 
  • Блінкен повідомив, що нова допомога Україні вже на підході, і вона допоможе на полі бою. 
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив американського держсекретаря Ентоні Блінкена на робочий обід в піцерію, відкриту ветеранами російсько-української війни в середмісті Києва. 
  • Мобілізація в Україні дозволить забезпечувати ЗСУ новими військами для протистояння більшій силі агресора, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.
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