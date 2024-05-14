Від російських обстрілів Нікополя загинула людина

Сьогодні, 14 травня, російські війська атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе та з артилерії.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Тричі за день ворог бив по Нікополю дронами-камікадзе. Обстріляв й з артилерії”, - написав Лисак.
Він уточнив, що від обстрілів загинула людина, ще один чоловік отримав поранення, йому надали меддопомогу, він лікується амбулаторно.
Внаслідок обстрілу один приватний будинок зруйнований, ще 9 пошкоджені. Також понівечений п’ятиповерховий будинок, 6 господарських споруд та лінія електропередач.
Обстріл пошкодив гуртожиток й інфраструктурний об’єкт.