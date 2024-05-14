Ще одна людина отримала поранення.

Від російських обстрілів Нікополя загинула людина

Сьогодні, 14 травня, російські війська атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе та з артилерії.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Тричі за день ворог бив по Нікополю дронами-камікадзе. Обстріляв й з артилерії”, - написав Лисак.

Він уточнив, що від обстрілів загинула людина, ще один чоловік отримав поранення, йому надали меддопомогу, він лікується амбулаторно.

Внаслідок обстрілу один приватний будинок зруйнований, ще 9 пошкоджені. Також понівечений п’ятиповерховий будинок, 6 господарських споруд та лінія електропередач.

Обстріл пошкодив гуртожиток й інфраструктурний об’єкт.