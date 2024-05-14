Міноборони відреагувало на побиття жінки представником Одеського обласного військкомату

Поліція повідомила, що заяву від потерпілої не отримувала, натомість жінка раніше фігурувала у справі про крадіжку.

Міністерство оборони України заявило, що надає всебічну підтримку у розслідуванні інциденту, що трапився в Одесі. Там представник військкомату начебто побив жінку.

Як ідеться на сайті Міноборони, унаслідок інциденту 19-річна українка потрапила до лікарні з тілесними ушкодженням голови та грудної клітки.

"За фактом нанесення військовослужбовцем тілесних ушкоджень цивільній особі Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України", - повідомили у міністерстві.

Міністерство оборони запевнило, що тримає на контролі розслідування цієї справи і надає "повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення усіх обставин та притягнення винних до відповідальності".

Допис про побиття з'явився напередодні, 13 травня. "Суспільне" повідомило, що потерпіла оприлюднила в інстаграмі деталі інциденту. За її словами, конфлікт стався після того, як вона і троє її друзів поїхали в поліцію після конфлікту із таксистом. Після кількох годин двох чоловіків відпустили, а третього - ні. Коли його посадили а автобус, жінка побігла за ним, однак на неї начебто напав представник ТЦК. Потерпіла також оприлюднила відео інциденту. Щоправда, акаунт, де з'явився цей допис, був створений лише цього місяця, і на ньому оприлюднили тільки цей пост. Інша приватна сторінка потерпілої закрита.

Поліція Одещини натомість заявила, що конфлікт розгорівся дещо по-іншому. Це таксист поскаржився патрульним, що на нього напали четверо осіб і застосували газовий балончик. Чоловік заявив, що нападники мали при собі алкоголь і були напідпитку.

"У райвідділку дівчина поводилася агресивно, кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала. Відносно неї були складені декілька протоколів за ст. 173 та 185 КУпАП (дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського), а також протокол про адмінзатримання", - повідомила поліція Одещини.

На одного з молодиків правоохоронці склали протокол через появу у громадських місцях у п'яному вигляді. Після того, як склали адмінматеріали і взяли пояснення порушників відпустили.

Також поліція каже - після начебто нападу працівника військкомату потерпіла із заявою у правоохоронні органи не зверталася, на телефонні дзвінки не відповідає і вдома не з’являється.

Правоохоронці додали, що наприкінці 2023 року жінка постала перед судом за обвинуваченням у крадіжці, а в березі цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік.