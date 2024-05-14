Реконструкція “Київської фортеці”: підрядник отримав підозру у заволодінні майже 900 тисяч гривень

Слідство встановило, що директорка фірми-підрядника внесла в акти виконаних робіт завідомо завищені суми витрат. В цьому ж провадженні раніше вже повідомлено про підозру в розтраті коштів директорці музею "Київська фортеця".

У справі про реконструкція музею “Київська фортеця” повідомлено про підозру підряднику у заволодінні майже 900 тис. гривень, повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що у період 2020-2021 років директоркою приватного товариства укладено договори з НІАМ «Київська фортеця» на проведення протиаварійних робіт Башти № 4 музею, яка є пам’яткою містобудування та архітектури національного значення.

Одним з елементів реставрації була заміна покрівельного матеріалу вказаної башти із загальною вартістю листів покриття в сумі 1,4 млн гривень.

Підозрювана внесла в акти виконаних робіт завідомо завищені суми витрат на вказані листи покриття, маскуючи це під виглядом начебто готового покрівельного матеріалу, хоча фактично листи збирались в єдину конструкцію на будівельному об’єкті, на що окремо було виділено гроші.

Під час слідства проведено хімічну, будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи, якими встановлено завищення вартості вказаних листів покриття в розмірі майже 900 тис. гривень.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Прокуратура нагадала, що в цьому ж провадженні вже повідомлено про підозру в розтраті коштів директорці музею "Київська фортеця".