Дуда спрогнозував новий військовий поштовх Росії найближчими тижнями

"Москві не можна дати перемогти, союзники по НАТО вразливі", заявив польський президент.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія вторгнеться в інші країни, якщо її сили переможуть у війні проти України.

Про це він заявив на економічному форумі у Катарі, пише Bloomberg.

Він також спрогнозував новий військовий поштовх Кремля найближчими тижнями.

За словами Дуди, хоча на напад РФ не варто чекати невдовзі, союзники по НАТО вразливі.

“Якщо їм вдасться перемогти в Україні, якщо їм вдасться досягти своїх цілей, вони нападуть на інші країни”, ‒ сказав Дуда в Досі.

На його думку, це можуть бути країни Балтії, можливо, це може бути Фінляндія, а, можливо, Польща.