Дуда спрогнозував новий військовий поштовх Росії найближчими тижнями

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія вторгнеться в інші країни, якщо її сили переможуть у війні проти України.
Про це він заявив на економічному форумі у Катарі, пише Bloomberg.
Він також спрогнозував новий військовий поштовх Кремля найближчими тижнями.
За словами Дуди, хоча на напад РФ не варто чекати невдовзі, союзники по НАТО вразливі.
“Якщо їм вдасться перемогти в Україні, якщо їм вдасться досягти своїх цілей, вони нападуть на інші країни”, ‒ сказав Дуда в Досі.
На його думку, це можуть бути країни Балтії, можливо, це може бути Фінляндія, а, можливо, Польща.
- Польський лідер, який підтвердив свою участь в українському саміті миру у Швейцарії у червні, раніше заявив, що Україні необхідно відновити контроль над усіма окупованими територіями.
- Дуда вважає, що російські ракети, які перетнули повітряний простір Польщі з 2022-го, є провокаційною демонстрацією сили з боку Москви, яка ризикує розпалити ширшу війну.
- Він вніс до Сейму законопроєкт про посилення здатності держави протистояти загрозам з РФ. Зокрема, передбачене створення Об'єднане командування збройних сил та окремих управлінь.
- Окрім того, Дуда назвав Україну і США пріоритетами польського головування в ЄС у першій половині 2025 року.