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Дуда спрогнозував новий військовий поштовх Росії найближчими тижнями

"Москві не можна дати перемогти, союзники по НАТО вразливі", заявив польський президент.

Дуда спрогнозував новий військовий поштовх Росії найближчими тижнями
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія вторгнеться в інші країни, якщо її сили переможуть у війні проти України.

Про це він заявив на економічному форумі у Катарі, пише Bloomberg.

Він також спрогнозував новий військовий поштовх Кремля найближчими тижнями.

За словами Дуди, хоча на напад РФ не варто чекати невдовзі, союзники по НАТО вразливі.

“Якщо їм вдасться перемогти в Україні, якщо їм вдасться досягти своїх цілей, вони нападуть на інші країни”, ‒ сказав Дуда в Досі. 

На його думку, це можуть бути країни Балтії, можливо, це може бути Фінляндія, а, можливо, Польща.

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  • Польський лідер, який підтвердив свою участь в українському саміті миру у Швейцарії у червні, раніше заявив, що Україні необхідно відновити контроль над усіма окупованими територіями.
  • Дуда вважає, що російські ракети, які перетнули повітряний простір Польщі з 2022-го, є провокаційною демонстрацією сили з боку Москви, яка ризикує розпалити ширшу війну.
  • Він вніс до Сейму законопроєкт про посилення здатності держави протистояти загрозам з РФ. Зокрема, передбачене створення Об'єднане командування збройних сил та окремих управлінь.
  • Окрім того, Дуда назвав Україну і США пріоритетами польського головування в ЄС у першій половині 2025 року.
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