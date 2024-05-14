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UAnimals просить допомогти тваринам в Харківській області

Волонтери втратили доступ до населених пунктів, куди могли заїжджати ще тиждень тому. 

Волонтерська організація UAnimals закликала долучитися до допомоги Харківській області.

Через ворожі обстріли і наступ волонтери втратили змогу потрапляти в населені пункти, куди заїжджали ще тиждень тому. Про це повідомив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук.

"Сьогодні наші екіпажі евакуації не пропустили в Липці та Веселе. Людей із прикордоння примусово евакуюватимуть, і багатьом із них потрібна допомога з евакуацією тварин, а притулкам та волонтерам, які залишаються, – найнеобхідніше для виживання", – сказав він.

Допомогти тваринам коштами можна за посиланням.

Фото: UAnimals

"Зараз ми відкриваємо додатковий збір, щоб не зупиняти допомогу. Хочемо продовжувати евакуаційні рейси, поки буде можливо, та по максимуму забезпечити кормом мешканців сіл, які можуть опинитися під вогнем чи в окупації. Також ми запитали у команди Animal resque Kharkiv, яка потрібна допомога, і закупимо для них клітки для евакуації тварин та вакцини від сказу. Будь ласка, долучайтеся до збору. Це великі гроші і великі потреби, але життя безцінні, і завтра в нас буквально може не бути змоги їх урятувати", – закликали в UAnimals.

UAnimals – започаткований в 2016 році рух, що спочатку спеціалізувався на протидії експлуатації тварин у цирках. Після початку повномасштабної війни організація активно допомагає тваринам у зонах боїв: евакуює їх, постачає їжу і ліки.

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