UAnimals просить допомогти тваринам в Харківській області

Волонтерська організація UAnimals закликала долучитися до допомоги Харківській області.
Через ворожі обстріли і наступ волонтери втратили змогу потрапляти в населені пункти, куди заїжджали ще тиждень тому. Про це повідомив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук.
"Сьогодні наші екіпажі евакуації не пропустили в Липці та Веселе. Людей із прикордоння примусово евакуюватимуть, і багатьом із них потрібна допомога з евакуацією тварин, а притулкам та волонтерам, які залишаються, – найнеобхідніше для виживання", – сказав він.
Допомогти тваринам коштами можна за посиланням.
"Зараз ми відкриваємо додатковий збір, щоб не зупиняти допомогу. Хочемо продовжувати евакуаційні рейси, поки буде можливо, та по максимуму забезпечити кормом мешканців сіл, які можуть опинитися під вогнем чи в окупації. Також ми запитали у команди Animal resque Kharkiv, яка потрібна допомога, і закупимо для них клітки для евакуації тварин та вакцини від сказу. Будь ласка, долучайтеся до збору. Це великі гроші і великі потреби, але життя безцінні, і завтра в нас буквально може не бути змоги їх урятувати", – закликали в UAnimals.
UAnimals – започаткований в 2016 році рух, що спочатку спеціалізувався на протидії експлуатації тварин у цирках. Після початку повномасштабної війни організація активно допомагає тваринам у зонах боїв: евакуює їх, постачає їжу і ліки.