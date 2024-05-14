Я не сумніваюся, що це буде важке літо, але Україна впорається, ‒ міністр оборони Британії

Україна “завжди перевершувала очікування світу” і їй нелегко з російського вторгнення у лютому 2022 року, заявив Грант Шаппс.

Важливо, щоб лідер Кремля Володимир Путін не виграв війну в Україні. Літо буде важким, але Україна впорається, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, пише BBC.

Шаппса у програмі Today на BBC Radio 4 запитали, якою є загальна мета Лондона в Україні та чи включає вона поразку Росії та повалення президента Путіна.

“Важливо, щоб Путін не виграв цю війну. Питання зараз таке ‒ що це означає? Я не думаю, що агресор повинен бути винагороджений, і врешті-решт Україна вирішує, чи вона вестиме перемовини”, ‒ заявив міністр.

“Моє просте послання всьому світу і, зокрема, США... полягає в тому, що набагато дешевше захищати і, отже, стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти, а іншим автократам деінде вирішити, що решта світу є м’якою, і ви можете увійти та захопити країни”, ‒ додав британець.

Шаппс також порушив гіпотетичне питання про те, що станеться, якщо Велика Британія буде захоплена, а Кент (графство на південному сході Англії) буде окупований.

“Чи ми подумаємо так ‒ о, час домовитися. Я не думаю, що так би було, і я вважаю правильним, що ми надаємо і військову допомогу, і моральну ясність ‒ для автократа завжди неприйнятно зайти в сусідню демократичну країну і забрати шматок її собі”, ‒ каже очільник британського міноборони.

Шаппса також запитали про ремарки колишнього заступника Верховного головнокомандувача НАТО в Європі, який обговорював необхідність “фундаментальних змін” на Заході, щоб не тільки дати Україні достатньо для захисту, але й для завдання поразки (РФ, - ред.). Шаппс зазначив, що він з цими заявами погоджується, додаючи, що якби всі активізувалися, це було б “незначною частиною загальних витрат на оборону”.

Він додає, що це “питання політичної волі”, кажучи, що набагато дешевше і правильно було б захищати (Україну, - ред.), а, отже, “стримувати Путіна тут і зараз, а не дозволяти йому перемогти”.

“Я не сумніваюся, що це буде важке літо, але я не сумніваюся, що Україна впорається з ним”, ‒ заявив міністр оборони Великобританії.

Він також наголосив, що Україна “завжди перевершувала очікування світу” і їй нелегко з російського вторгнення у лютому 2022 року.