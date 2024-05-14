Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
ГоловнаСуспільствоВійна

ОСУВ "Хортиця": тактика Росії на сході незмінна: спершу – обстріли, потім – малі штурмові групи

Ворог обстрілює населені пункти і намагається поширити серед людей паніку. 

Протягом попередніх днів росіяни скинули на Вовчанському напрямку 22 КАБи. Ворог безупинно обстрілює Липецьку і Вовчанську громади.

Тактика росіян незмінна: спершу вони використовують артилерію і авіацію, а потім посилають під прикриттям бронетехніки малі штурмові групи. Про це речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин сказав у ефірі телемарафону. 

"Ворог намагається поширити паніку серед цивільного населення", – додав він.

Речник закликав довіряти лише офіційній інформації та даним від військових. 

Загалом ситуація в зоні ОСУВ "Хортиця" залишається складною, але Сили оборони не допускають просування ворога вглиб оборони. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies