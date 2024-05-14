ОСУВ "Хортиця": тактика Росії на сході незмінна: спершу – обстріли, потім – малі штурмові групи

Протягом попередніх днів росіяни скинули на Вовчанському напрямку 22 КАБи. Ворог безупинно обстрілює Липецьку і Вовчанську громади.

Тактика росіян незмінна: спершу вони використовують артилерію і авіацію, а потім посилають під прикриттям бронетехніки малі штурмові групи. Про це речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин сказав у ефірі телемарафону.

"Ворог намагається поширити паніку серед цивільного населення", – додав він.

Речник закликав довіряти лише офіційній інформації та даним від військових.

Загалом ситуація в зоні ОСУВ "Хортиця" залишається складною, але Сили оборони не допускають просування ворога вглиб оборони.