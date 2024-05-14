Данські F-16 будуть у повітрі над Україною протягом місяців, – кореспондент Die Zeit (уточнено)

Подробиць з цього приводу поки не повідомляють.

Данські винищувачі F-16 виступають під час авіа-шоу на аеродромі Karup Air Field

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16 будуть в Україні упродовж місяців, повідомив кореспондент Die Zeit Йорг Лау.

Уточнення. Спершу Лау навів цитату, де йшлося про постачання упродовж місяця. Але згодом він уточнив, що прем'єрка говорила про декілька місяців, а не один.

"Прем'єр-міністр Данії мала намір оголосити F-16 в Україні протягом МІСЯЦІВ (а не місяця), щойно уточнило джерело. Вибачення. Я видалю оригінальний твіт", – сказав він.

Раніше вже повідомлялось, що Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників у червні-липні.