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Глава уряду Данії: Винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні до літа

Обидві держави також домовилися про проведення спільного двостороннього форуму оборонних індустрій.

Глава уряду Данії: Винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні до літа
прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у Львові, 23 лютого 2024 року
Фото: ОПУ

Винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні до літа.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським 23 лютого.

"Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті, і я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом, іще до літа, побачити F-16 у повітряному просторі України", – сказала очільниця данського уряду.

Фредеріксен зазначила, що "ми поспілкувалися з вашими пілотами, нашими пілотами, де проводяться тренування. Ми пообіцяли, що винищувачі F-16 ми надамо Україні разом з Нідерландами та Сполученими Штатами, тому що ми розуміємо, що вам вони абсолютно необхідні, якщо ви маєте відстояти свої території і перемогти Росію".

Також обидві держави домовилися про проведення спільного двостороннього форуму оборонних індустрій.

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