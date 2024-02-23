Глава уряду Данії: Винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні до літа

Винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні до літа.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським 23 лютого.
"Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті, і я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом, іще до літа, побачити F-16 у повітряному просторі України", – сказала очільниця данського уряду.
Фредеріксен зазначила, що "ми поспілкувалися з вашими пілотами, нашими пілотами, де проводяться тренування. Ми пообіцяли, що винищувачі F-16 ми надамо Україні разом з Нідерландами та Сполученими Штатами, тому що ми розуміємо, що вам вони абсолютно необхідні, якщо ви маєте відстояти свої території і перемогти Росію".
Також обидві держави домовилися про проведення спільного двостороннього форуму оборонних індустрій.
- Нині у Львові Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен, яка перебуває з візитом у нашій державі, вшанували пам’ять захисників, полеглих під час українсько-російської війни.
- Також Данія підписала двосторонню безпекову угоду з Україною. Договір передбачає підтримку українців на суму 1,8 млрд євро в цьому році.
- Напередодні, 22 лютого, прем'єр-міністр Данії повідомила, що країна погодила пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд крон (247,40 млн доларів).