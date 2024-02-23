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Через російські обстріли Новотягинки на Херсонщині поранена жителька

Жінку госпіталізували, у неї стан середньої тяжкості.

Через російські обстріли Новотягинки на Херсонщині поранена жителька
Фото: United24

Через російський обстріл Новотягинки, що на Херсонщині, 23 лютого постраждала жителька. 

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Жінка постраждала у своє будинку. У неї діагностували вибухову і черепно-мозкову травми, контузію, поранення голови та спини. 

Потерпілу шпиталізували, медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

  • За минулу добу, 22 лютого, російська армія здійснила 287 обстрілів Херсонської області. В результаті обстрілів загинула людина, ще двоє людей були поранені.
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