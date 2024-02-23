Через російські обстріли Новотягинки на Херсонщині поранена жителька

Через російський обстріл Новотягинки, що на Херсонщині, 23 лютого постраждала жителька.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Жінка постраждала у своє будинку. У неї діагностували вибухову і черепно-мозкову травми, контузію, поранення голови та спини.
Потерпілу шпиталізували, медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.
- За минулу добу, 22 лютого, російська армія здійснила 287 обстрілів Херсонської області. В результаті обстрілів загинула людина, ще двоє людей були поранені.