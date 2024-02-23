Українські фермери привезли сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками, на кордон з Польщею.
Про це повідомляє Мінагрополітики.
Відсьогодні вона буде розміщена на пункті пропуску «Краківець-Корчова». Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні.
Серед розстріляної аграрної техніки є трактори, обприскувач, вантажівка ГАЗ-53 і комбайни з деокупованих територій Херсонської області. Наприклад, трактор К-701 наданий підприємством, яке знаходиться на території Білозерської селищної громади. Господарство було в окупації з березня по листопад 2022 року. Окупанти знищили фактично всю техніку, вкрали врожай. Від ворожих обстрілів на території підприємства залишились лише руїни та воронки від снарядів. Прямі збитки цього підприємства склали близько 5 млн євро.
Українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя. У 2023 році лише в Херсонській області, на деокупованих територіях, на російських мінах підірвалось 20 аграріїв, п’ятеро загинули.
Загалом український аграрний сектор за два роки повномасштабної війни зазнав понад 80 млрд дол. прямих збитків і втрат. Такі дані подає Світовий банк у звіті про оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3). Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка на 5,8 млрд дол.
Завдану шкоду від викрадення або знищення вже виробленої сільськогосподарської продукції експерти оцінюють у 1,97 млрд дол., збитки через пошкодження зерносховищ – 1,8 млрд дол., збитки, завдані багаторічним насадженням, – 398 млн дол., тваринництву – 254 млн дол., аквакультурі та рибальству – 35 млн дол.
Розстріляна сільгосптехніка перебуватиме на кордоні до кінця березня.
Ситуація на кордоні з Польщею
- 9 лютого поляки відновили блокування українського кордону. Це сталося після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
- 20 лютого польські мітингарі вже вдруге висипали українське зерно. Вони сказали, що такі в них емоції. Ці вагони мали йти транзитом до Німеччини. Один із фермерів на мітингу закликав президента РФ "навести лад".
- Раніше міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців.
- Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
- Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.
- Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними.
- Президент України вчора у спеціальному зверненні закликав польського прем'єра та членів його уряду прибути на кордон із Україною та провести зустріч із українськими колегами, аби вирішити питання блокади. Він також запросив представників ЄС.
- Польський президент Анджей Дуда підтримує пропозицію українського колеги Володимира Зеленського щодо зустрічі високопосадовців обох країн на кордоні, де фермери блокують українські вантажі.
- Згодом польський прем’єр Дональд Туск заявив, що Польща включить прикордонні переходи з Україною та ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога надійде українській стороні без затримок".
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