Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні. Розстріляна сільгосптехніка перебуватиме на пункті пропуску “Краківець-Корчова” до кінця березня.

Українські фермери привезли сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками, на кордон з Польщею.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

Відсьогодні вона буде розміщена на пункті пропуску «Краківець-Корчова». Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні.

Серед розстріляної аграрної техніки є трактори, обприскувач, вантажівка ГАЗ-53 і комбайни з деокупованих територій Херсонської області. Наприклад, трактор К-701 наданий підприємством, яке знаходиться на території Білозерської селищної громади. Господарство було в окупації з березня по листопад 2022 року. Окупанти знищили фактично всю техніку, вкрали врожай. Від ворожих обстрілів на території підприємства залишились лише руїни та воронки від снарядів. Прямі збитки цього підприємства склали близько 5 млн євро.

Українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя. У 2023 році лише в Херсонській області, на деокупованих територіях, на російських мінах підірвалось 20 аграріїв, п’ятеро загинули.

Загалом український аграрний сектор за два роки повномасштабної війни зазнав понад 80 млрд дол. прямих збитків і втрат. Такі дані подає Світовий банк у звіті про оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3). Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка на 5,8 млрд дол.

Завдану шкоду від викрадення або знищення вже виробленої сільськогосподарської продукції експерти оцінюють у 1,97 млрд дол., збитки через пошкодження зерносховищ – 1,8 млрд дол., збитки, завдані багаторічним насадженням, – 398 млн дол., тваринництву – 254 млн дол., аквакультурі та рибальству – 35 млн дол.

Розстріляна сільгосптехніка перебуватиме на кордоні до кінця березня.

Ситуація на кордоні з Польщею