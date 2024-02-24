Росіяни продовжують обстрілювати житлові квартали Херсонщини

Минулої доби, 23 лютого, російські війська знову обстрілювали Херсонщину, внаслідок чого поранення дістали 4 людини.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожими обстрілами опинилися Новотягинка, Тягинка, Придніпровське, Кізомис, Зміївка Інгулець, Велетенське, Станіслав, Осокорівка, Антонівка та Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 11 багатоповерхівок та 23 приватні будинки. Зафіксовані обстріли 4 адмінбудівель та трансформаторної підстанції", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок влучань у селах Інгулець та Станіслав Херсонського району пошкоджені два навчальні заклади та автівки й гаражі. У Велетенському Херсонського району ворог поцілив у газогін.

Внаслідок російських обстрілів поранень зазнали четверо цивільних.