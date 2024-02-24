Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною

Очевидці з місця події стверджують, що літак впав у Генічеському районі.

Журналісти "Радіо Свободи" стверджують, що російський літак Су-34, який ввечері 23 лютого здійснював обстріл півдня України керованими авіаційними ракетами, впав у Генічеському районі Херсонської області. Оприлюднено нібито відео з місця падіння.

Інформацію підтверджує з посиланням на джерело у ЗСУ Telegram-канал "Кримський вітер", який опублікував хронологію польоту. Стверджується, що о 22:20 ворожий літак зник з радарів на висоті близько 2000 метрів. До ймовірного місця падіння почали з'їжджатися пожежні автомобілі та карети швидкої допомоги.

Причиною падіння обидва джерела називають роботу Збройних Сил України.