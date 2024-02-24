​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Рада проголосувала за закон про демобілізацію строковиків
Рада проголосувала за закон про демобілізацію строковиків
У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви
У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
У Дніпрі росіяни влучили по багатоповерхівці та підприємству (оновлено)
У Дніпрі росіяни влучили по багатоповерхівці та підприємству (оновлено)
Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми. Той заявив про "дискредитацію" (доповнено)
НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми. Той заявив про "дискредитацію" (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною

Очевидці з місця події стверджують, що літак впав у Генічеському районі.

Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Літак Су-34 з ракетою X-59
Фото: УНІАН

Журналісти "Радіо Свободи" стверджують, що російський літак Су-34, який ввечері 23 лютого здійснював обстріл півдня України керованими авіаційними ракетами, впав у Генічеському районі Херсонської області. Оприлюднено нібито відео з місця падіння.

Інформацію підтверджує з посиланням на джерело у ЗСУ Telegram-канал "Кримський вітер", який опублікував хронологію польоту. Стверджується, що о 22:20 ворожий літак зник з радарів на висоті близько 2000 метрів. До ймовірного місця падіння почали з'їжджатися пожежні автомобілі та карети швидкої допомоги. 

Причиною падіння обидва джерела називають роботу Збройних Сил України.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies