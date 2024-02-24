На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще дві мостові переправи

Один з мостів росіяни підірвали під час відступу.

У Миколаївській області тривають роботи з відновлення транспортної інфраструктури Снігурівської громади, що постраждала в ході бойових дій.

Про це повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта.

Зокрема, днями було введено в експлуатацію ще дві мостові переправи.

Біля Снігурівки відновили мостовий перехід через Інгулецький магістральний канал. Російська окупаційна армія підірвала його у листопаді 2022 року, під час свого відступу.

Нову переправу облаштували поряд зі старим аварійним мостом, який підремонтували до завершення будівництва нового.

Крім того, біля с.Галаганівка відновили міст, який був зведений бійцями 36-ї шляхо-відновлювальної бригади менш ніж за один місяць. Для будівництва використали відновлені понтони з колишніх переправ, які були підірвані росіянами у 2022 році.