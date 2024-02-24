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На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще дві мостові переправи

Один з мостів росіяни підірвали під час відступу.

На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще дві мостові переправи
Відновлений міст на Миколаївщині
Фото: Скріншот з відео

У Миколаївській області тривають роботи з відновлення транспортної інфраструктури Снігурівської громади, що постраждала в ході бойових дій.  

Про це повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта.

Зокрема, днями було введено в експлуатацію ще дві мостові переправи

Біля Снігурівки відновили мостовий перехід через Інгулецький магістральний канал. Російська окупаційна армія підірвала його у листопаді 2022 року, під час свого відступу. 

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Нову переправу облаштували поряд зі старим аварійним мостом, який підремонтували до завершення будівництва нового. 

Крім того, біля с.Галаганівка відновили міст, який був зведений бійцями 36-ї шляхо-відновлювальної бригади менш ніж за один місяць. Для будівництва використали відновлені понтони з колишніх переправ, які були підірвані росіянами у 2022 році. 

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