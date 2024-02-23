Гроші на морські дрони для СБУ зібрали за півтори доби

Уточнюється, що гроші зібрали за рекордні 36 годин.

“Зібрали! 297 500 000 гривень на морські дрони для СБУ”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє платформа UNITED24 .

Збір грошей на морські дрони для СБУ успішно закінчився.

Йдеться про майже 300 млн гривень.

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