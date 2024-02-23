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Гроші на морські дрони для СБУ зібрали за півтори доби

Йдеться про майже 300 млн гривень. 

Гроші на морські дрони для СБУ зібрали за півтори доби
Морські дрони Sea Baby, літо 2023 року
Фото: пресслужба СБУ

Збір грошей на морські дрони для СБУ успішно закінчився.

Про це повідомляє платформа UNITED24.

“Зібрали! 297 500 000 гривень на морські дрони для СБУ”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що гроші зібрали за рекордні 36 годин. 

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Збір грошей проводили фандрейзингова платформа UNITED24, Олег Гороховський та monobank, волонтери Сергій Стерненко й Ігор Лаченков. 

На зібрані гроші мають придбати 35 морських дронів Sea Baby.

"Морський малюк": що про нього відомо

  • Улітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували Кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Безпілотник є результатом тривалої розробки, а робота над ним почалася одразу після початку повномасштабного нападу РФ. 
  • Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. 
  • Голова СБУ пояснював, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023, за ініціативою особового складу були названі "SeaBaby", тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.
  • Для враження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера "SIG" було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.
  • Малюк закцентував на тому, що всі вражені спецслужбою цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права. Також він зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід СБУ.
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