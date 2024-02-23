"Задонать до річниці": "Українська команда" продовжує збирати на 200 дронів-літаків

Волонтерський штаб «Українська команда» пропонує відзначити другу річницю повномасштабного російського вторгнення донатами на дрони для ЗСУ.

«У лютому - річниця Великої визвольної війни. Ми ніколи не пробачимо нелюдям того, що вони зробили! В наших серцях - лють! Спрямуємо цю лють на голови орків! Вони люблять скрєпні дати. Тож давайте привітаємо їх гаряче!» - пропонує «Українська команда».

Волонтери проводять збір на 200 вбивчих дронів-літаків.

«200 літачків задвохсотять тисячі орків. Кидай 200 гривень або скільки хочеш. Задонать до річниці! Передай свою лють!» - закликають в «Українській команді».

Долучитися:

Приватбанк

Монобанк

UAPay

Повні реквізити