Рада ухвалила законопроєкт про доброчесне лобіювання, який був рекомендацією ЄС

Документ містить права та обов'язки суб'єктів лобіювання і визначає методи впливу.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт "Про доброчесне лобіювання" (103337).

Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук. Тепер усі рекомендації Єврокомісії для подальших переговорів із Україною про вступ виконано.

"Рекомендації з висновку Єврокомісії щодо України від 8 листопада 2023 року - виконано", – сказала вона.

У першому читанні цей законопроєкт схвалили ще 10 січня.

Законопроєкт містить:

термінологію у сфері лобіювання

права та обов’язки суб’єктів лобіювання

методи впливу

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання

створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є НАЗК

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний)

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Впровадження доброчесного лобіювання є частиною вимог ЄС у боротьбі з олігархатом.