"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus
Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
ГоловнаПолітика

Рада ухвалила законопроєкт про доброчесне лобіювання, який був рекомендацією ЄС

Документ містить права та обов'язки суб'єктів лобіювання і визначає методи впливу. 

Рада ухвалила законопроєкт про доброчесне лобіювання, який був рекомендацією ЄС
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт "Про доброчесне лобіювання" (103337).

Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук. Тепер усі рекомендації Єврокомісії для подальших переговорів із Україною про вступ виконано.

"Рекомендації з висновку Єврокомісії щодо України від 8 листопада 2023 року - виконано", – сказала вона.

У першому читанні цей законопроєкт схвалили ще 10 січня. 

Законопроєкт містить:

  • термінологію у сфері лобіювання
  • права та обов’язки суб’єктів лобіювання
  • методи впливу
  • правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання
  • створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є НАЗК
  • порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього
  • доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний)
  • звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості
  • механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Впровадження доброчесного лобіювання є частиною вимог ЄС у боротьбі з олігархатом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies