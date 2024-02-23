Рада ухвалила законопроєкт про доброчесне лобіювання, який був рекомендацією ЄС

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт "Про доброчесне лобіювання" (103337).
Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук. Тепер усі рекомендації Єврокомісії для подальших переговорів із Україною про вступ виконано.
"Рекомендації з висновку Єврокомісії щодо України від 8 листопада 2023 року - виконано", – сказала вона.
У першому читанні цей законопроєкт схвалили ще 10 січня.
Законопроєкт містить:
- термінологію у сфері лобіювання
- права та обов’язки суб’єктів лобіювання
- методи впливу
- правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання
- створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є НАЗК
- порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього
- доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний)
- звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості
- механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
Впровадження доброчесного лобіювання є частиною вимог ЄС у боротьбі з олігархатом.