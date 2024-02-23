Євросоюз схвалив 13-ий пакет санкцій проти Росії

Євросоюз схвалив 13 пакет санкцій проти Росії, йдеться на сайті Ради ЄС.

Блок запровадив обмеження щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Санкції введено проти тих, є відповідальним за продовження незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни путінського режиму, і тих, хто надає їй суттєву підтримку.

Індивідуальні санкції спрямовані насамперед проти військового та оборонного секторів та пов'язаних з ними осіб, зокрема тих, хто причетний до постачання зброї з Північної Кореї до Росії.

Також санкції спрямовані проти представників судової влади, політиків та осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

Активи фізичних осіб заморожуються, а громадянам та компаніям із ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізосіб поширюється заборона на поїздки до ЄС, їм також не можна прямувати через територію блоку транзитом.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

Рада внесла 27 юрособ до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. На них поширюватимуться жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також тих товарів, що можуть сприяти технологічному розвитку російського сектору оборони та безпеки.

Низка підприємств розташована на території третіх країн – в Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді та Туреччині. Вони допомагають Москві обійти торгівельні обмеження. Інші це російські юридичні особи, які розробляють, виробляють і постачають електронні компоненти для військово-промислового комплексу Росії.

Також до списку заборонених товарів додали компоненти для розробки та виробництва безпілотників.

Окрім того, ЄС запровадив додаткові обмеження щодо експорту товарів, які, зокрема, сприяють розвитку російського промислового потенціалу, включно з електричними трансформаторами.

Залізо і сталь

Відповідно до сьогоднішнього рішення, Велика Британія включена до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів щодо імпорту заліза та сталі з Росії. Ці заходи по суті еквівалентні заходам ЄС.

Загалом обмежувальні заходи ЄС у зв'язку з діями РФ щодо України тепер поширюються на понад 2000 фізичних та юридичних осіб.

“У той час як ми досягаємо сумної позначки у два роки відтоді, як Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну, Європсоюз продовжує тиск на Росію. Сьогодні ми посилюємо обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного сектору, націлюючись на інші організації в третіх країнах, які постачають обладнання, а також осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми залишаємось єдиними у своїй рішучості знищити військову машину Росії та допомогти Україні виграти її законну боротьбу за самооборону та відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет”, − зазначив Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.