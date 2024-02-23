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Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією та до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення

На марці зобразили найвідоміші світлини за ці 10 років.

Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією та до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення
Фото: Telegram/Ігор Смілянський

“Укрпошта” випустила марку до 10-річчя війни з Росією та до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення. 

Про це повідомив глава компанії Ігор Смілянський. 

“Друзі, вітаю! Зазвичай п’ятниця в нас для позитивних новин, але сьогодні особливий день. Сьогодні ми випускаємо марку до 10-річчя війни з росією та до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення. Проте і тут ми намагались додати трохи позитиву, назвавши її «І буде весна». А вона обов’язково буде. І, як і всі ми, сподіваюсь, буде переможною. Навіть, якщо не цьогоріч”, – написав Смілянський.

Він зазначив, що на марці зобразили найвідоміші світлини за ці 10 років: Крим, Харків, Бахмут, Маріуполь. Спецпогашення відбудеться сьогодні по всій країні. 

Придбати можна у відділеннях Укрпошти та онлайн

У вересні 2023 року Укрпошта випустила марки до річниці звільнення Харківщини.

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