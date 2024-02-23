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Міністри закордонних справ G20 довго, але безрезультатно обговорювали війну в Україні, − Bloomberg

Бразильські посадовці заявили, що хочуть обмежити дебати під час засідань "Групи двадцяти" про конфлікти зустрічами очільників МЗС. 

Міністри закордонних справ G20 довго, але безрезультатно обговорювали війну в Україні, − Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Зустріч міністрів закордонних справ країн “Групи двадцяти” у Ріо-де-Жанейро ознаменувалася довгими, але практично безрезультатними дебатами про конфлікти у Європі та на Близькому Сході, пише Bloomberg.

Це перша велика зустріч на рівні міністрів під час головування Бразилії у G20. Міністри закордонних справ зустрілися 21 і 22 лютого. 

Війни в Україні й на Близькому Сході

На зустрічі був присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон та інші засудили Москву за продовження війни проти України.

Зазначимо, бразильські посадовці заявили, що хочуть обмежити дебати про конфлікти зустрічами міністрів закордонних справ. Нібито, аби уникнути зовнішньополітичних розбіжностей, які рік тому "загрожували більшим цілям Індії для G-20".

Палестинська держава

За словами міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйри, група досягла “фактичної одностайності” щодо створення палестинської держави. Ця ініціатива давно користується широкою підтримкою серед країн G-20, однак Ізраїль її відхилив.

Реформи глобальних інституцій

Усі міністри погодилися, що Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй, яка фактично паралізувала себе через конфлікти, потребує нових членів і радикальних реформ. Однак усі країни мають різні думки щодо необхідних змін.

Президент Луїс Інасіо Лула да Сілва давно просуває реформи глобальних інституцій, таких як МВФ, щоб зробити їх більш репрезентативними для Глобального Півдня. Він зробив це питання пріоритетом для G-20, так само як і боротьбу зі змінами клімату.

Бразилія відмовилася від спільної заяви, яка могла б призвести до розбіжностей у групі, а Вієйра натомість зачитав короткий список висновків після закінчення зустрічі.

Bloomberg зазначає, що “Група двадцяти” переживає зараз кризу ідентичності. Цей орган левову частину своєї 25-річної історії діяв переважно як форум для економічної співпраці. Однак зараз G20 шукає відчуття мети, оскільки війни змінюють глобальну політику, впливають на ринки і торгівлю.

  • Наступного тижня у Сан-Паулу зустрінуться міністри фінансів і голови центральних банків G20.
  • У Ріо міністри мають підготувати порядок денний для саміту за участі лідерів групи, який відбудеться у листопаді.
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