США ухилилися від найжорсткіших заходів проти РФ, щоб не розхитати світову економіку, – Bloomberg

Президент США Джо Байден попри всю рішучість із запровадженням санкцій проти РФ, поки утримується від найжорсткіших заходів, щоб не розхитати світову економіку, – пише Bloomberg.

Президент Джо Байден намагався продемонструвати свою рішучість протистояти Росії, оголосивши про нові санкції в п’ятницю, але його рішучість зайшла настільки далеко через занепокоєння, що найжорсткіші заходи, які залишилися в арсеналі США, ризикують збурити світову економіку.

200-сторінковий список об'єктів, що базуються в Росії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї та інших країнах, став найбільшим пакетом фінансових обмежень з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну два роки тому. Однак не менш помітними є компанії та сектори, які не потрапили до широкого списку: металургійний сектор, обмеження, пов'язані з енергетикою, а також вторинні санкції проти банків.

Така обережність свідчить про те, що, попри всі заяви Байдена про санкції, його команда все ще не збирається націлюватися на потоки доходів, які, на думку експертів, справді могли б підірвати російську економіку, побоюючись спричинити широке потрясіння, що ризикує відбитися на економіці США.

Можливими мішенями у межах жорсткішого підходу можуть стати іноземні банки, які допомагають Росії закуповувати технології та матеріали, необхідні їй для продовження війни, а також торгівля збагаченим ураном і металами, такими як алюміній і нікель. США також потенційно можуть конфіскувати і розподілити заморожені російські суверенні активи. Усі ці заходи несуть у собі значні ризики.

"Щоб дійсно вплинути на Росію, нам доведеться вжити більш стратегічних заходів, які можуть мати негативний вплив на світову економіку загалом. Нам доведеться почати приймати складніші рішення і прийняти наслідки, які супроводжують ці рішення", – зазначив колишній чиновник Міністерства фінансів США Кім Донован.

Дійсно, у п’ятницю санкційний список був заповнений іменами людей та організацій, які вже були під санкціями або мають обмежені зв’язки з фінансовою системою США, що зменшує їхній вплив.