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Протягом доби ворог двічі спробував наступати в районі Синьківки на Харківщині

Також армія РФ впродовж ночі обстрілювала Вільхуватку Куп'янського району.

Протягом доби ворог двічі спробував наступати в районі Синьківки на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Впродовж доби під артилерійськими та мінометними обстрілілами опинилися близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Протягом доби ворог здійснив дві невдалі спроби наступу у районі Синьківки.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, вчора близько 23:00 відбувся ворожий обстріл с. Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі. Постраждалі відсутні;

О 17:50 керованою авіабомбою обстріляно с. Вільхуватка Куп’янського району. Інформація про пошкодження та потерпілих не надходила. О 10:00 відбувся ворожий обстріл с. Синьківка Куп’янського району. Влучання по території.

Протягом доби противник двічі спробував наступати в районі Синьківки.

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