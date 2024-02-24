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Уночі Сили оборони знищили 12 "шахедів" та дві керовані ракети Х-59

Також РФ атакувала двома ракетами "Іскандер-М".

Уночі Сили оборони знищили 12 "шахедів" та дві керовані ракети Х-59
Фото: Сили оборони Півдня

Повітряні сили України повідомили про збиття 12 ворожих дронів і двох ракет Х-59 на півдні. Ворожі цілі знищили у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Фото: повітряні сили України

В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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