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50 країн закликали Росію виконати рішення Міжнародного суду ООН і припинити війну

Спільну заяву в ООН зачитав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

50 країн закликали Росію виконати рішення Міжнародного суду ООН і припинити війну
Дмитро Кулеба
Фото: UN.org

50 країн наполягають на тому, що Росія має негайно припинити війну в Україні у відповідності до рішення Міжнародного суду ООН. Спільну заяву зачитав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед засіданням Ради Безпеки, присвяченим другій річниці повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє Укрінформ, документ нагадує, що 16 березня 2022 року розпорядження Міжнародного суду зобов'язало Росію припинити військову операцію. Це рішення залишається юридично обов'язковим і має бути виконане. 

Натомість Росія грубо порушує міжнародне право, ігнорує свої зобов'язання та завдає заборонених міжнародними гуманітарними угодами ударів по цивільній інфраструктурі та населенню. Росія "підриває довіру до Ради Безпеки ООН, загострює регіональну напруженість та ставить усіх під загрозу", - стверджується у заяві.

Країни-підписанти також висловили протест Ірану та КНДР за підтримку війни постачанням зброї.  

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