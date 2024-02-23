Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади

Словом “окупація” в Україні вже давно нікого не здивуєш, як і не здивуєш тим, що певні організації які ще діють в Україні - партії Медведчука, московські релігійні організації, представники російського бізнесу з останніх сил намагаються урвати шматок перед остаточним розставанням.

Фото: Макс Требухов

Схожа ситуація зараз відбувається на Київщині, де за останні дні відбулося декілька масових бійок місцевих жителів з найманими тітушками одного незаконного забудовника. Ви про це не чули в новинах? Можливо це не так цікаво, як нові кулінарні шоу чи “Євробачення”, тому ЗМІ загалом проігнорували цю тему. А все почалося ще задовго до повномасштабного вторгнення, коли сумнозвісний забудовник Олексій Саченко почав під брендом “ЖК Данія” забудовувати присадибні ділянки в Софіївській Борщагівці висотними багатоквартирними будівлями. Розгорнувши гучну рекламу і зібравши десятки мільйонів, він побудував кілька будинків, а більшість будівництв закинув і довго переховувався, в зв'язку з чим зараз проти нього відкрито безліч кримінальних справ за шахрайство, підробку документів, привласнення коштів, а сам він оголосив процедуру банкрутства.

Одне з таких незаконних будівництв знаходиться на вулиці Пшеничній 51, де на 11 сотках, на ділянці з кодом призначення під приватну садибну забудову він декілька разів намагався побудувати багатоквартирний будинок, але кожного разу масові акції протесту місцевої громади його від цього зупиняли. Недобудований “монстр” був остаточно закинутий у 2021 році і потихеньку розвалювався через неналежну якість будівництва та матеріалів. Аж ось майже три роки потому 13.02.2024 на даній ділянці з'явилися декілька осіб, які заявили що вони тепер нові власники цього “житлового комплексу” і що якщо їм хтось буде заважати проводити самочинне будівництво - вони будуть застосовувати силу (що далі і відбулося але про це нижче).

Власником земельної ділянки виявився Самойленко Валерій Олегович, член ОПЗЖ, кандидат від цієї партії на виборах на Київщині в 2020 році, який намагався отримати мандат депутата у Бучанському районі (дані Руху Чесно)

Джерело: Ілюстрація з сайту “Руху Чесно”

Новою компанією забудовником, яка начебто придбала скандальну недобудову стала ТОВ «ДЖОНАТАН ІНВЕСТМЕНТ», яка одноосібно належить і в якій є директором “бізнесмен” з Криму Шейх-Осман Бердубеков, який до того, згідно з інформацією з реєстрів займався продуктами харчування, а в своїх соціальних мережах (Вконтакте) через 3 роки після анексії Криму державою-терористом поширював фільми про путіна і чомусь підписався на російську групу “Работа 2024”.

Шейх Осман (фото із соцмереж)

Зацікавлення “бізнесмена” у 2017 році (Вконтакте)

Група з пошуку роботи в росії на яку підписався “потужний інвестор” з Криму. Можливо він просто не вірить, що зможе заробити на шахрайських схемах на Київщині і планує таксувати у Москві.

Третім активним учасником незаконного будівництва, який на зустрічі з громадою села назвав себе “співвласником” та юридичним представником, став адвокат Слівенко Вадим Роландович, який за часів Януковича працював першим заступником начальника Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України і є публічним і активним прихильником розбудови Московського Патріархату в Україні, за пожертви якого в тому числі московська церква будувала церковні споруди.

Священник московського патріархату дякує ідейному спонсору за гроші

Фото посвідчення яке “співвласник” надав громаді села

Ці троє разом з двома десятками будівельників і декількома охоронцями кримінальної зовнішності 13 лютого знесли паркан, який огороджував самочинну забудову, та зігнавши туди будівельну техніку розпочали зведення чергового поверху. На вимогу місцевих жителів надати дозвільну документацію на багатоквартирне житлове будівництво, “братки” в грубій формі відповіли, що у них все добре, а хто їм буде заважати - може “завчасно викликати лікаря”. Громада звернулася до поліції, де зареєстрували відповідну кримінальну справу по незаконному будівництву. Протягом останніх днів відбулося декілька бійок громади з тітушками забудовників, була побита місцева мешканка, дружина добровольця, про що поліція теж зареєструвала кримінальну справу. Громада звернулася до сільського голови та його заступників, з вимогою оскаржити незаконне будівництво, оскільки це є прямим обов'язком місцевої влади, але окрім опущених очей сільського голови Олеся Кудрика не побачили ніяких дій. Колективне звернення було відправлено до ДІАМ, які мали б перевірити даний об'єкт і встановити що він збудований не тільки з порушенням технології будівництва а і порушує державні будівельні норми, фасадом виступає за “червону лінію”, а місцеві комунікації взагалі не розраховані на багатоповерхову багатоквартирну забудову.

Місцева громада через відповідні електронні сервіси отримала витяг з державних реєстрів і виявилося що дана земельна ділянка арештована Вищим антикорупційним судом по запиту НАБУ по одній з кримінальних справ. Надавши дану інформацію правоохоронцям місцеві мешканці отримали відповідь що “дана інформація потребує додаткової перевірки”, а один з поліцейських натякнув що “незаконна забудова кришується Бучанською райдержадміністрацією” тому шукати захисту місцевим жителям потрібно вище.

Станом на 23 лютого, місцева громада блокує дороги в селі щоб не допустити до незаконного будівництва техніку і чекає відповіді - чи зможе Поліція, ДІАМ, місцева влада села, Бучанського району чи Київської області, НАБУ і САП або СБУ захистити людей від організованої групи ОПЗЖшника, “кримського фунта” та фанатика московського патріархату і не дати забудувати вулицю з приватними будинками “монстром” на десятки квартир, який може розвалитися після заселення разом з обдуреними шахраями людьми? Якщо зможе, то громада села повірить, що у цієї країни є влада і майбутнє, якщо не зможе - громада, в числі якої є військовослужбовці і їх родини, захищатиме себе від тітушок незаконного забудовника самотужки, і тоді криваві бойові дії будуть відбуватися не в Авдіївці чи Кринках, а за 15 кілометрів від Банкової.

Ілюстрація з відео поширеного в місцевих телеграм каналах, де “адвокат” з Московського патріархату Слівенко разом зі своєю охороною б'є місцевих мешканців і блокує їх протест проти незаконної забудови

Джерело: https://t.me/BorshchagovkaNews/5455