Спочатку застуда, а потім запалення мозку. Що потрібно знати про енцефаліт?

Запалення головного мозку може бути схожим на звичайну застуду. Та цей стан може швидко прогресувати й призвести до втрати свідомості, коми та навіть смерті. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розповідає, як вчасно помітити енцефаліт та куди звертатись, щоб оминути його наслідки.

Що таке енцефаліт

Це запалення головного мозку. Найчастіше енцефаліт виникає, як ускладнення вірусної чи бактеріальної інфекції. Наприклад під час кору, паротиту, краснухи, сказу та грипу. Або ж, якщо людину вкусив кліщ, що є носієм кліщового енцефаліту.

Як розвивається хвороба

Віруси та бактерії швидко розмножуються в тілі людини. Найчастіше вони атакують органи дихання, шкіру, очі, нирки тощо. Згодом збудники можуть пробратись до головного мозку й викликати запалення. Важливо помітити перші симптоми енцефаліту й вчасно розпочати лікування.

У маленьких дітей та немовлят енцефаліт проявляється нудотою і блювотою, плачем, відмовою від молока матері, судомами, випинанням тім’ячка тощо.

Якщо ви помітили ці прояви, негайно зверніться до сімейного лікаря чи лікарки, або ж до найближчої медичної установи. Вчасне лікування енцефаліту допоможе повністю одужати та уникнути ускладнень.

Як оминути енцефаліт

Найперше — захищатись від вірусів імунізацією. Щеплення проти кору, епідемічного паротиту, краснухи, вітряної віспи, грипу, поліомієліту, сказу і японського енцефаліту допоможуть уникнути розвитку хвороб, або ж полегшать перебіг та знизять ймовірність ускладнень, зокрема енцефаліту. Все про профілактичні щеплення можна прочитати у цьому дописі.

Незабаром весна і прогулянки на свіжому повітрі. Але варто бути обачними, бо тепло пробуджує не лише проліски, а й кліщів, які можуть мати вірус кліщового енцефаліту. Тож, після перебування на вулиці варто ретельно оглядайте одяг та тіло на наявність маленьких паразитів, щоб уникнути їхнього укусу Не забувайте оглядати й домашніх улюбленців. Вони також можуть принести кліщів додому. І тоді енцефаліт загрожує не лише вам, а й вашим тваринам. Детальніше про те, як вберегтися від кліщів читайте тут.

А також не забувайте проходити щорічні медичні огляди у сімейного лікаря чи лікарки. Якщо слідувати цьому правилу, то можна уникнути чимало хвороб. Ще більше корисних матеріалів громадської спілки «Твій сімейний лікар» у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та вайбері.