Маск анонсував перший бездротовий мозковий імплантат своєї компанії Neuralink

Перший продукт компанії називатиметься Telepathy, який має дозволити “контролювати ваш телефон чи комп'ютер, а через них практично будь-який пристрій, просто думаючи”.

Американський техмільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink вперше успішно імплантувала один зі своїх бездротових мозкових чипів людині, пише BBC.

За його словами, початкові результати виявили багатонадійні нейронні шипи або нервові імпульси, і пацієнт одужує.

Neuralink хоче під'єднати людський мозок до комп’ютерів і допомогти впоратися зі складними неврологічними захворюваннями.

У травні Управління продовольства та медикаментів США (FDA) дозволила компанії Маска тестувати чип на людях. “Це дало зелене світло для початку шестирічного дослідження, під час якого робот використовується для хірургічного введення 64 гнучких ниток, тонших за людську волосину, до частини мозку, яка контролює «намір руху»”, − йдеться у заяві компанії.

Ці нитки мають дозволити експериментальному імплантату (він працює від акумулятора, який можна заряджати бездротово) записувати і передавати сигнали мозку бездротовою мережею в додаток, який розшифровує, як людина має намір рухатися.

У своїй публікації на платформі X Маск повідомив, що перший продукт Neuralink називатиметься Telepathy. Telepathy, за його словами, дозволить “контролювати ваш телефон чи комп'ютер, а через них практично будь-який пристрій, просто думаючи”.

“Першими користувачами будуть ті, хто втратив здатність користуватися кінцівками”, − продовжив він.

Посилаючись на покійного британського вченого, який мав хворобу моторних нейронів, він додав: “Уявіть, якби Стівен Хокінг міг спілкуватися швидше, ніж друкарка чи аукціоніст. Це мета”.

Водночас низка компаній-конкурентів вже імплантували подібні пристрої, зазначає видання. Послужний список деяких з них налічує два дестиліття. Компанія Blackrock Neurotech із штату Юта імплантувала свій перший із багатьох нейрокомп’ютерних інтерфейсів у 2004 році.