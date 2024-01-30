«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
ГоловнаТехнології

Маск анонсував перший бездротовий мозковий імплантат своєї компанії Neuralink

Перший продукт компанії називатиметься Telepathy, який має дозволити “контролювати ваш телефон чи комп'ютер, а через них практично будь-який пристрій, просто думаючи”.

Маск анонсував перший бездротовий мозковий імплантат своєї компанії Neuralink
Фото: Neuralink

Американський техмільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink вперше успішно імплантувала один зі своїх бездротових мозкових чипів людині, пише BBC.

За його словами, початкові результати виявили багатонадійні нейронні шипи або нервові імпульси, і пацієнт одужує.

Neuralink хоче під'єднати людський мозок до комп’ютерів і допомогти впоратися зі складними неврологічними захворюваннями.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У травні Управління продовольства та медикаментів США (FDA) дозволила компанії Маска тестувати чип на людях. “Це дало зелене світло для початку шестирічного дослідження, під час якого робот використовується для хірургічного введення 64 гнучких ниток, тонших за людську волосину, до частини мозку, яка контролює «намір руху»”, − йдеться у заяві компанії.

Ці нитки мають дозволити експериментальному імплантату (він працює від акумулятора, який можна заряджати бездротово) записувати і передавати сигнали мозку бездротовою мережею в додаток, який розшифровує, як людина має намір рухатися.

У своїй публікації на платформі X Маск повідомив, що перший продукт Neuralink називатиметься Telepathy. Telepathy, за його словами, дозволить “контролювати ваш телефон чи комп'ютер, а через них практично будь-який пристрій, просто думаючи”.

“Першими користувачами будуть ті, хто втратив здатність користуватися кінцівками”, − продовжив він.

Посилаючись на покійного британського вченого, який мав хворобу моторних нейронів, він додав: “Уявіть, якби Стівен Хокінг міг спілкуватися швидше, ніж друкарка чи аукціоніст. Це мета”.

Водночас низка компаній-конкурентів вже імплантували подібні пристрої, зазначає видання. Послужний список деяких з них налічує два дестиліття. Компанія Blackrock Neurotech із штату Юта імплантувала свій перший із багатьох нейрокомп’ютерних інтерфейсів у 2004 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies