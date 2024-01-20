Проросійські хакери зламали електронну пошту Microsoft і викрали деякі листи й документи співробітників

Потерпіли вище керівництво і співробітник, які відповідають за кібербезпеку, юридичні та інші функції.

Компанія Microsoft заявила, що спонсороване російською державою хакерське угруповання Midnight Blizzard цього місяця зламало корпоративну електронну пошту, передає Reuters.

Хакери викрали кілька електронних листів і документи з облікових записів співробітників.

Зловмисники, за даними компанії, змогли отримати доступ до "дуже невеликого відсотка" облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft. Потерпіли вище керівництво і співробітник, які відповідають за кібербезпеку, юридичні та інші функції.

Група вивчення загроз Microsoft регулярно розслідує дії хакерів, таких як російська Midnight Blizzard, яка, за їхніми словами, відповідальна за атаку.

Компанія заявила, що розслідування злому показало - хакери спершу націлилися на Microsoft, щоб дізнатися, що технологічний гігант знав про їхні операції.

Microsoft повідомила, що розслідувала інцидент і припинила шкідливу діяльність, заблокувавши доступ групи хакерів до своїх систем.

За словами американських чиновників, Midnight Blizzard також відома дослідникам у галузі кібербезпеки як APT29, Nobelium або Cozy Bear і пов'язана з російською Службою зовнішньої розвідки. Група найбільш відома своїм втручанням у діяльність національного комітету Демократичної партії під час виборів у США у 2016 році.

У 2023 році Microsoft зіткнулася з критикою за свою безпекову політику після того, як китайські хакери вкрали електронні листи, що належать високопосадовцям Держдепартаменту США.