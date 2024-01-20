Війна в Україні може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN (доповнено)
Війна в Україні може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN (доповнено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС
Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Бізнесменові Мазепі просять 700 млн гривень застави (уточнено)
Бізнесменові Мазепі просять 700 млн гривень застави (уточнено)
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Під рідким небом: психоделічна трагікомедія «Бідолашні створіння»
Під рідким небом: психоделічна трагікомедія «Бідолашні створіння»
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
ГоловнаТехнології

Проросійські хакери зламали електронну пошту Microsoft і викрали деякі листи й документи співробітників

Потерпіли вище керівництво і співробітник, які відповідають за кібербезпеку, юридичні та інші функції.

Проросійські хакери зламали електронну пошту Microsoft і викрали деякі листи й документи співробітників

Компанія Microsoft заявила, що спонсороване російською державою хакерське угруповання Midnight Blizzard цього місяця зламало корпоративну електронну пошту, передає Reuters.

Хакери викрали кілька електронних листів і документи з облікових записів співробітників.

Зловмисники, за даними компанії, змогли отримати доступ до "дуже невеликого відсотка" облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft. Потерпіли вище керівництво і співробітник, які відповідають за кібербезпеку, юридичні та інші функції.

Група вивчення загроз Microsoft регулярно розслідує дії хакерів, таких як російська Midnight Blizzard, яка, за їхніми словами, відповідальна за атаку.

Компанія заявила, що розслідування злому показало - хакери спершу націлилися на Microsoft, щоб дізнатися, що технологічний гігант знав про їхні операції.

Microsoft повідомила, що розслідувала інцидент і припинила шкідливу діяльність, заблокувавши доступ групи хакерів до своїх систем.

За словами американських чиновників, Midnight Blizzard також відома дослідникам у галузі кібербезпеки як APT29, Nobelium або Cozy Bear і пов'язана з російською Службою зовнішньої розвідки. Група найбільш відома своїм втручанням у діяльність національного комітету Демократичної партії під час виборів у США у 2016 році.

У 2023 році Microsoft зіткнулася з критикою за свою безпекову політику після того, як китайські хакери вкрали електронні листи, що належать високопосадовцям Держдепартаменту США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies