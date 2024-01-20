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NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США

У найближчі тижні в України закінчаться ресурси протиповітряної оборони й артилерії.

NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван
Фото: ЕРА/UPG

Головні радники президента США Джо Байдена попередили конгресменів на приватній зустрічі цього тижня, що коли Конгрес не схвалить додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, Росія може виграти війну упродовж кількох тижнів – у найкращому разі місяців, передає NBC.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван і директор національної розвідки США Евріл Гейнс заявили законодавцям, що найближчими тижнями в України закінчаться ресурси протиповітряної оборони й артилерії.

Похмуру оцінку один із чиновників Білого дому назвав "неймовірно різкою". 

Саліван і Гейнс надали конгресменам інформацію про терміни, коли ключові військові ресурси України будуть значно виснажені, а також докладну оцінку динаміки на полі бою.

Радники Байдена повідомили законодавцям, що відсутність допомоги торкнеться набагато більше держав, а не лише України, і може спонукати інші країни, які покладаються на США, серед яких - Японія та Південна Корея, переосмислити свої альянси. Їхній заклик полягав у тому, що перемога Росії, яка може статися, якщо у США не буде успіхів у переговорах "відгукнеться по всьому світу".

Двопартійна група лідерів Конгресу на зустрічі погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки, але визнала, що є розбіжності щодо того, як діяти законодавчо.

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