ЄС працює над реформуванням Фонду військової допомоги Україні, — Bloomberg

ЄС пропонує реформувати Фонд військової допомоги Україні на 5 мільярдів доларів. Розмір фонду кілька разів збільшувався, адже рішення про виділення та виплату коштів потребує одностайної підтримки, пише Bloomberg.

Зовнішньополітичне відділення Європейського Союзу представило країнам-членам пропозицію оновити фонд, який надає військову підтримку Україні, оскільки ЄС переходить від надсилання зброї з існуючих запасів до закупівлі нових.

У документі Європейської служби зовнішніх дій, з яким ознайомилося Bloomberg, викладаються умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 мільярдів євро (5,4 мільярда доларів), про які уряди ЄС не змогли домовитися.

Відповідно до поточного механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру (EPF), країни-члени ЄС отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже два роки тому було схвалено сім пакетів на загальну суму 3,5 мільярда євро, а також 2 мільярди євро на постачання боєприпасів. Країни-члени сперечалися щодо ставок відшкодування та використання механізму для компенсації закупівель, тоді як Угорщина заблокувала восьмий транш фінансування для компенсації країнам ЄС за поставки.

Дипломатичні представники кількох країн, у тому числі Німеччини, на зустрічі в середу припустили, що EPF у тому вигляді, в якому він створений, стає менш ефективним, оскільки в майбутньому більше поставок буде здійснюватися за рахунок новопридбаної зброї, а не з наявних запасів.

За інформацією видання, інші країни-члени воліли б, щоб фонд допомоги був включений у EPF, тоді як деякі країни хочуть продовжити дію поточного механізму.

Пропозиція Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) спрямована на узгодження різних позицій шляхом зміни управління фондом, фіксацію розміру відшкодування та надання більш високого бонусу за спільні ініціативи між європейською та українською промисловістю. Відшкодування за поставки зі складів та односторонні закупівлі будуть поступово скасовані, йдеться у проєкті.

Фонд матиме два основних "стовпи", які підтримуватимуться через EPF: надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість, а також продовження тренувань та оснащення українських військ.

EEAS передбачає, що фонд буде використовуватися для задоволення найбільш нагальних потреб України в артилерії, боєприпасах, безпілотниках та засобах ППО, а також в розмінуванні, військово-медичному забезпеченні та кібербезпеці.

"Необхідно якнайшвидше досягти політичної згоди щодо запропонованої мети - збільшити загальну фінансову стелю EPF на 5 мільярдів євро, спеціально призначених для України", — йдеться в документі.

Подальші співставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичного керівництва з боку держав-членів, додається в документі.