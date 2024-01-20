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Росіяни забиратимуть майно у цивільних на ТОТ через критику Путіна

Окупанти вирішили позбавити майна "неугодних" російського режиму.

Росіяни забиратимуть майно у цивільних на ТОТ через критику Путіна
Фото: EPA/UPG

Окупанти вирішили відбирати майно у всіх незгодних з диктатурою Кремля. Відповідний законопроект внесуть на розгляд держдуми вже 22 січня. 

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Він (законопроект) передбачає конфіскацію всього майна, грошей, цінностей "за розповсюдження завідомо неправдивої інформації про зс рф", — зазначає Федоров.

Для конфіскації майна у людини, достатньо буде навіть допису у соціальних мережах проти розв'язаної путіним війни. Під особливим тиском традиційно будуть мешканці ТОТ. 

"Спочатку "націоналізували" майно тих, хто виїхав, тепер взялися за тих, хто лишився", — додає мер Мелітополя.

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