Росія замінувала Запорізьку АЕС, - МАГАТЕ

На території Запорізької АЕС, окупованої росіянами, експерти МАГАТЕ знову виявили міни.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це зона обмеженого доступу, недоступна для робочого персоналу заводу. Генеральний директор Гроссі повторив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ”, - йдеться у повідомленні.

Також експерти МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС знову втрачала резервне джерело живлення реакторних установок на вісім годин цього тижня.

На початку цього тижня експерти МАГАТЕ отримали доступ до реакторного залу блоку №6, але все ще шукають доступ до інших реакторних залів, а також до частин усіх шести турбінних залів, які вони ще не змогли відвідати.