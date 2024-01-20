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Росія замінувала Запорізьку АЕС, - МАГАТЕ

Наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ.

Росія замінувала Запорізьку АЕС, - МАГАТЕ
Російські окупанти на ЗАЕС
Фото: Telegram/НАЕК "Енергоатом"

На території Запорізької АЕС, окупованої росіянами, експерти МАГАТЕ знову виявили міни.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це зона обмеженого доступу, недоступна для робочого персоналу заводу. Генеральний директор Гроссі повторив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ”, - йдеться у повідомленні.

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Також експерти МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС знову втрачала резервне джерело живлення реакторних установок на вісім годин цього тижня.

На початку цього тижня експерти МАГАТЕ отримали доступ до реакторного залу блоку №6, але все ще шукають доступ до інших реакторних залів, а також до частин усіх шести турбінних залів, які вони ще не змогли відвідати. 

  • Раніше повідомлялося, що окупанти не пускають у частину залів на Запорізькій АЕС експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Вперше їх не допустили до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці. 

  • У ніч на 1 грудня на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут. Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Була загроза ядерній безпеці.

  • Також експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, стверджують, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.
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