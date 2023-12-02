Вночі на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут: є загроза радіаційній безпеці

У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів.

У ніч на 1 грудня на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут. Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці, пише Міненергетики.

"Сьогодні вночі відбувся повний блекаут на Запорізькій АЕС. Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. О 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС — Дніпровська" напругою 750 кВ", — ідеться у повідомленні.

Через повний блекаут ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизель-генераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі.

"Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану", — зазначили у Міненерго.

Зусиллями українських фахівців другого грудня о 7 годині ранку поновлено зв’язок з українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Як повідомляє Міненерго, це вже восьмий блекаут, який стався на ЗАЕС та міг призвести до ядерної катастрофи.

Нагадаємо, фахівці МАГАТЕ стверджують, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.