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Путін розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати окуповану територію України, - Білий дім

ЗСУ перевершують армію РФ не лише за якістю військ, керівництва, командування й управління, а й озброєнь.

Путін розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати окуповану територію України, - Білий дім

Російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність російської армії, оскільки не може інакше протистояти ЗСУ.

Про це розповів координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Тут немає сумнівів, що він (Путін – ред.) буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше”, - зазначив Кірбі.

Він висловив переконання, що ЗСУ перевершують армію РФ не лише за якістю військ, керівництва, командування й управління, а й озброєнь.

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Тому Путін хоче досягти своїх цілей кількістю тіл, як це відбувалося під Бахмутом.

“Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська”, - наголосив Кірбі.

Як раніше повідомлялось, Путін своїм указом збільшив штатну чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ на майже 170 тис. осіб. Тепер штатна чисельність армії окупантів зросла до 2 209 130 осіб, з них 1 320 000 - військовослужбовці.

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