З 24 лютого 2022 року внаслідок російської агресії в Україні зруйновано або пошкоджено 863 об’єкти культурної спадщини

Найбільше пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини у Харківській області.

За період з 24 лютого 2022 року по 25 листопада 2023 року в Україні було зруйновано або пошкоджено 863 об’єкти культурної спадщини. Серед них 119 пам’яток національного значення, 674 - місцевого значення, і 70 щойно виявлених.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Серед зруйнованих або пошкоджених 276 пам’яток архітектури, 252 - архітектури та містобудування, 200 – історії, 33 - архітектури, історії, 19 - монументального мистецтва, 17 - містобудування, монументального мистецтва, 18 - археології, 38 - архітектури та містобудування, історії, 5 - містобудування, 2 - науки і техніки.

Також постраждали по одній пам'ятці садово-паркового мистецтва, архітектури та містобудування, монументального мистецтва, та архітектури, монументального мистецтва.

Мінкультури також зазначило, що за даними ОВА повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 663 пам’яток, залишається невідомим ступінь пошкодження 177 об’єктів.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у наступних областях:

Харківська область – 216 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини. У тому числі 10 національного значення, 202 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Одеська область – 112. У тому числі 27 національного значення, 85 місцевого значення.

Донецька область – 111. У тому числі 12 національного значення, 99 місцевого значення.

Херсонська область – 86. У тому числі 12 національного значення, 44 місцевого значення, 30 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Чернігівська область – 70. У тому числі 27 національного значення, 37 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Київська область – 69. У тому числі 16 пам’яток національного значення, 37 пам’яток місцевого значення та 16 щойно виявлених об’єктів.

Запорізька область – 38 пам’яток місцевого значення.

Львівська область – 33. У тому числі 2 національного значення, 31 місцевого значення.

Дніпропетровська область – 32. У тому числі 1 національного значення, 25 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Луганська область – 30 пам’яток місцевого значення.

Сумська область – 25. У тому числі 5 національного значення, 20 місцевого значення.

Миколаївська область – 22. У тому числі 3 національного значення, 15 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Хмельницька область – 9. У тому числі 1 національного значення , 5 місцевого значення, 3 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Вінницька область – 4. У тому числі 1 національного значення, 3 місцевого значення.

Житомирська область – 2. У тому числі 1 національного значення, 1 місцевого значення.

Нагадаємо, станом на 29 вересня 2023 року в Україні збитків внаслідок російських атак зазнали 1702 об’єкти культурної інфраструктури.