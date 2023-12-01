На Бахмутському напрямку українські бійці відбили 18 атак окупантів, - Генштаб

Українські бійці відбили 18 атак росіян на Бахмутському напрямку. Ворог вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Авдіївському рашисти вели безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Сили оборони відбили 16 атак.

На Запорізькому противник 10 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Куп’янському ворог вів штурмові дії біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські воїни відбили 9 атак.

На Лиманському противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де Сили оборони відбили 7 атак.

На Мар’їнському ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

Загалом відбулось 67 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Упродовж доби підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п'ять складів боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 1 грудня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красний Хутір Чернігівської області; Прогрес, Степок Сумської області; Уди, Тернова, Вовчанськ, Варварівка Харківської області;

на Куп’янському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Маркове, Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області;

на Мар’їнському обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка;

на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області;

на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Малинівка, Чарівне, Роботине, Степове, Кам’янське Запорізької області;

на Херсонському артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня ворог атакував Shahed-ами з двох напрямків: мис Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору Херсонської області. Крім того, росіяни застосували дві Х-59 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131. Вдалося знищити 18 "шахедів" і одну ракету Х-59.

Зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили на Бахмутському напрямку 24 атаки ворога.