РФ уночі випустила 25 БпЛА і дві ракети Х-59

У ніч на 1 грудня ворог атакував Shahed-ами з двох напрямків: мис Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору Херсонської області.

Росіяни застосували дві Х-59 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основний напрямок удару – південь та схід країни, повідомили в Повітряних силах.

"В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, що вчора по Херсонській області ворог відкривав вогонь понад 90 разів.Троє цивільних загинули, ще вісім були поранені. Росіяни били по населених пунктах в різних районах, застосували авіабомби на лівому березі Дніпра.