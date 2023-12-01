У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
Уночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ, – джерела
Уночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ, – джерела
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
У трьох областях України можуть ввести карантин через COVID-19
У трьох областях України можуть ввести карантин через COVID-19
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ уночі випустила 25 БпЛА і дві ракети Х-59

ППО збила 18 дронів і одну ракету.

РФ уночі випустила 25 БпЛА і дві ракети Х-59
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

У ніч на 1 грудня ворог атакував Shahed-ами з двох напрямків: мис Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору Херсонської області.

Росіяни застосували дві Х-59 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основний напрямок удару – південь та схід країни, повідомили в Повітряних силах.

"В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, що вчора по Херсонській області ворог відкривав вогонь понад 90 разів.Троє цивільних загинули, ще вісім були поранені. Росіяни били по населених пунктах в різних районах, застосували авіабомби на лівому березі Дніпра. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies