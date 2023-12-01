Кронпринцеса висловила слова підтримки українському народу у боротьбі з російськими окупантами.

Шведська кронпринцеса Вікторія та принц Даніель Шведський відвідали українських військовослужбовців, які навчаються у Великобританії в рамках операції “ІІнтерфлекс” під керівництвом шведських інструкторів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Високі гості ознайомилися із ходом підготовки українських військових, що проходять базовий загальновійськовий курс на території Східної Англії, вони поспілкувалися із українськими військовими, зокрема й командирами рот та взводів, що мають бойовий досвід, про перебіг російсько-української війни”, - розповіли в Генштабі.

Шведська кронпринцеса висловила слова підтримки українському народу у боротьбі з російськими окупантами.

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Як раніше повідомлялось, уряд Швеції надасть Україні ще понад 8,7 млн євро в рамках ініціативи на "Зерно з України".