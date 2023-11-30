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На війні загинув ексфутболіст Роман Годований

У Романа лишилось двоє дітей та дружина.

На війні загинув ексфутболіст Роман Годований
Фото: Роман Бебех

На війні проти російських окупантів загинув ексфутболіст луцької “Волині” Роман Годований. 

Про це повідомив журналіст Роман Бебех.

“Рома був у 33-тій бригаді. Вночі був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку”, - написав Бебех.

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Він додав, що у Романа Годованого лишилось двоє дітей та дружина.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув 23-річний український хокеїст Олексій Логінов. А раніше у боях поблизу села Мала Токмачка Запорізької області загинув один з провідних спортсменів Всеукраїнської федерації фрі-файту, колишній командир окремої мобільної групи вогневого ураження "Оріль" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Юрій Саманюк ("Тринадцятий").

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