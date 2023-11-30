Президент Володимир Зеленський провів у Запоріжжі нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави 30 листопада.

За словами Президента, оборонні укріплення зводитимуть у прискореному режимі на всіх основних напрямках, де "потрібно посилитися".

"Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь – Херсонська область", - розповів Зеленський.

З цього приводу доповідали обласна влада регіонів, а також міністр оборони Рустем Умєров і його перший заступник Олександр Павлюк.

"Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів. Обговорили й ті потреби, щодо яких будемо працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній", - додав глава держави.

Окрему увагу приділили будівництву укриттів у школах.

Нагадаємо, днями Президент Зеленський у вечірньому відеозверненні побіжно згадав про зведення оборонних укріплень, сказавши, що "мін і бетону нашій державі точно вистачить", лише "потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання".

Нещодавно стало відомо, що російські війська швидко будують фортифікаційні споруди в тилових районах, близьких до районів передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб мати змогу швидше вводити резерви в бій.