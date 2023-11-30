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Депутат Миргородської міськради тримав підозру за вимагання $66,7 тисячі хабара

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

Депутат Миргородської міськради тримав підозру за вимагання $66,7 тисячі хабара
Фото: САП

Депутат Миргородської міськради, що на Полтавщині, отримав підозру за вимагання хабара.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокурор САП вручив письмове повідомлення про підозру депутату. Дії зловмисника кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, депутат вимагав кошти від місцевого фермера. Натомість обіцяв продовжити термін оренди земельних ділянок та допомогти із орендою "нової землі".

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру в незаконному збагаченні депутату Рівненської облради та посадовцю Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України". У нього виявили незадекларовані мільйонні статки, крім того, під час обшуків знайдено золоті монети, злитки золота.

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