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Росіяни обстріляли село на Харківщині, є потерпілий

У селі пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Росіяни обстріляли село на Харківщині, є потерпілий

Російські окупанти обстріляли 30 листопада близько 13:20 село Липці на Харківщині.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Внаслідок ворожої атаки отримав акубаротравму житель. Також у населеному пункті пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли 16 населених пунктів області. Ворожа авіація атакувала три райони Харківщини.

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