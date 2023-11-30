Росіяни обстріляли село на Харківщині, є потерпілий

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Внаслідок ворожої атаки отримав акубаротравму житель. Також у населеному пункті пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Російські окупанти обстріляли 30 листопада близько 13:20 село Липці на Харківщині.

У селі пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

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