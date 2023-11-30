Окупанти поранили трьох людей у Тягинці на Херсонщині

Внаслідок російського обстрілу Тягинки постраждали троє людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Отримав важкі поранення 65-річний чоловік, стан двох жінок, 64 та 73 років, оцінюють як середньої тяжкості.

Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо, нині російська армія атакувала з безпілотника цивільних у Бериславі. Були поранені двоє осіб. Також під обстріл потрапило селище Садове. Спершу від ворожої атаки загинула жінка, а потім двоє чоловіків.