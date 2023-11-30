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Окупанти поранили трьох людей у Тягинці на Херсонщині

Один чоловік отримав важкі травми.

Окупанти поранили трьох людей у Тягинці на Херсонщині
Фото: EPA/UPG

Внаслідок російського обстрілу Тягинки постраждали троє людей. 

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Отримав важкі поранення 65-річний чоловік, стан двох жінок, 64 та 73 років, оцінюють як середньої тяжкості. 

Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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Нагадаємо, нині російська армія атакувала з безпілотника цивільних у Бериславі. Були поранені двоє осіб. Також під обстріл потрапило селище Садове. Спершу від ворожої атаки загинула жінка, а потім двоє чоловіків.

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