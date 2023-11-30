РФ вдарила 6 ракетами по Покровському району. Пошкоджено будинки, є поранені і загиблий

Уночі росіяни одночасно вдарили по Покровському району шістьма ракетами С300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Постраждало 10 осіб, зокрема чотири дитини, повідомив міністр внутрішніх справ Клименко.

За оновленими даними, одна людина загинула, ще чотирьох людей шукають під завалами у Новогродівці, повідомили в Національній поліції. Станом на 11:00 у Новогродівці з-під завалів дістали тіло чоловіка – це 62-річний місцевий житель.

У цьому населеному пункті ще п’ятеро мирних мешканців зазнали поранень: 13-річний хлопчик, 62-річний чоловік та три жінки віком 42, 58 та 63 роки. Влучання відбулося в багатоповерхівку.

Фото: Національна поліція

У Покровську поранено родину з двома дітьми – хлопцем 16 років та шестимісячним немовлям. Також поранено 13-річного хлопчика. За попередніми даними, пошкоджено багатоквартирний будинок і дев'ять приватних, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

"Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає", – написав міністр.

У Мирнограді росіяни вдарили двома ракетами. Руйнувань зазнав відділ поліції.

Нагадаємо, в жовтні окупанти вдарили по центру Покровська і влучили в дві адміністративні будівлі. Загинула одна людина, ще 14 були поранені. Серед поранених – дев'ять працівниць управління соціального захисту населення та дві відвідувачки віком від 32 до 68 років.

У серпні в Покровську загинув полковник ДСНС, який потрапив під повторний ворожий обстріл. Він прибув на виклик, коли армія РФ вдарила по тому ж місцю – тактика, яку вони систематично застосовують при обстрілах. Унаслідок першого обстрілу Покровська загинули дев'ять, понад 80 людей були поранені.

Покровськ – відносно велике місто, довоєнне населення якого складало близько 60 000 людей.