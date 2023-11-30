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Окупанти завдали ударів по Сумщині. Постраждав мирний житель

Росіяни обстріляли село Середина-Буда Сумської області.

Окупанти завдали ударів по Сумщині. Постраждав мирний житель
Фото: Офіс Генерального прокурора

Сьогодні вранці російські війська обстріляли село Середина-Буда Сумської області. Внаслідок ударів осколкові поранення отримав місцевий житель. Також пошкоджені автівки та магазин.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, 30 листопада 2023 року близько 10:30 окупанти здійснили мінометний обстріл цивільної інфраструктури м. Середина-Буда на Сумщині. Внаслідок атаки ворога мирний мешканець отримав осколкові поранення. Також пошкоджено місцевий магазин та автівки", – пишуть у відомстві.

Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом доби окупанти завдали ударів по 11 областях України. Обстрілів та атак зазнали Хмельницька, Сумська, Донецька, Миколаївська, Чернігівська, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська, Одеська області.

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