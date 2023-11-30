Протягом доби Росія атакувала 11 областей України, – ОВА

У Хмельницькій області під час чергової ворожої атаки ударними БпЛА працювали сили ППО. Внаслідок їх збиття уламки впали в Шепетівському районі на території колишнього заводу. Травмованих немає. Пожежа відсутня. Пошкодження встановлюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській області за добу було два обстріли (11 вибухів). Ворог із мінометів стріляв по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано вісім вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Свеська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення продуктового магазину. Вчора протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська та Великописарівська громади. Без наслідків.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських ударів по Дмитрівці Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вночі ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову Очаківської громади. Без постраждалих.

У Луганській вчора наші захисники відбили у Серебрянському лісництві декілька штурмів. Окупанти також намагалися прорвати українську оборону поблизу Стельмахівки у Сватівському районі. Під мінометний та артилерійський вогонь потрапили Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 132 обстріли (549 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 16 населених пунктів: Ветеринарне, Вовчанськ, Гатище, Мала Вовча, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Авіаудари – по Синьківці, Петропавлівці, Куп'янську, Курилівці. На Куп’янському напрямку противник провів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, де Сили оборони України відбили сім атак.

У Запорізькій ворог завдав 100 ударів по 16 містах та селах області. Рашисти здійснили 90 БпЛА-атак по Новодарівці, Залізничному, Роботиному й Малій Токмачці та обстріляли з ракетних систем залпового вогню Малу Токмачку. 90 артилерійских ударів прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Лугівського, Лобкового, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Дніпропетровській близько опівночі захисники з ПвК "Схід" знищили три ворожі безпілотники. Всі "шахеди" збили над Нікопольським районом. Район окупанти атакували й важкою артилерією. Обстріляли Марганецьку громаду. Без жертв.Вчора вдень ворог атакував Нікополь трьома дронами-камікадзе. Пошкодив приватний будинок. Марганецьку громаду ворог обстріляв з важкої артилерії. Випустив десять снарядів.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – 11 населених пунктів: Торецьк, Авдіївка, Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Очеретине, Північне, Уманське, Новоукраїнка, Новоселівка Перша. Пошкоджено 17 житлових будинків (з них шість – багатоквартирні), школа-інтернат, "Будинок вчителя", два цеха та адмінбудівля заводу 10 гаражів, адмінбудівля суду, адмінбудівля Покровського РУП, 21 службовий автомобіль, цивільний автомобіль, будинок культури, дитсадок. На Донеччина за добу: 10 поранених.

В Одеській вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками.Пʼять "шахедів" знищили наші сили ППО. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, люди не постраждали.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 107 обстрілів (656 снарядів), з них по Херсону – шість обстрілів (23 снаряди). Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад у Херсоні; медичну установу та дошкільний навчальний заклад у Херсонському районі. Вчора вдень у передмісті Херсона під російський обстріл потрапила працівниця "швидкої". Бригада медиків їхала на виклик до Кіндійки, де росіяни вбили літнього чоловіка. У момент, коли вони прибули на місце, ворог повторно вдарив по населеному пункту. 53-річна фельдшерка дістала контузію та вибухову травму. Її доставили до лікарні. Сьогодні близько опівночі внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Дар‘ївки поранень зазнали чотири людини. Пошкоджено 10 будинків, лікарня, дитячий садок. За добу по області: одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення. За оновленими даними, внаслідок обстрілу сьогодні вранці загинула жінка в Садовому.

Нагадаємо, минулої доби РФ вчергове атакувала цивільну інфраструктуру України керованою ракетою Х-31 та двома зенітними ракетами С300. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали удару по нашій державі, застосувавши вісім зенітних керованих ракет С300 та 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наші захисники знищили 14 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, триповерховий житловий будинок у місті Мирноград Донецької області та інша цивільна інфраструктура.