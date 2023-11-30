Зеленський приїхав у передовий командний пункт оборонців Купʼянська

Він перебував там разом із командувачем Сухопутних військ Олександром Сирським.

Президент Володимир Зеленський побував у передовому командному пункті оборонців Купʼянська Харківської області.

Він відвідав та нагородив воїнів. Про це повідомили в пресслужбі президента.

"Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави! Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи", – зазначив президент.

Учора президент був на півдні України: в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Нагадаємо, що Куп'янськ був звільнений від окупантів восени 2022. З літа 2023 росіяни намагаються повторно окупувати це логістично важливе місто.