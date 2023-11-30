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Уночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ, – джерела

Росія використовує його в у тому числі й для військових поставок.

Уночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ, – джерела
Східні ворота Північномуйського тунелю
Фото: MOROVICTOR. Wikimapia

Сьогодні уночі відбувся вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що в Бурятії. За даними джерел редакції, підрив є успішною спецоперацією СБУ, однак спецслужба офіційно це не коментує.

Північномуйський тунель – єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано. 

За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої. Зараз на місці працює фсб, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ.

Нагадаємо, за даними Politico, Китай постачає росіянам бронежилети, каски та оптичні приціли. Окрім того, КНР забезпечує окупантів дронами. 

Також є дані про те, що росіяни отримують із Китаю комплектуючі для ракет. Також російську національну гвардію озброїли китайськими бронемашинами.

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