Китай таємно надсилає Росії бронежелети, каски, дрони і оптичні приціли, − Politico

Китай, попри заклики Пекіна до миру, наближається до червоної лінії, постачаючи Росії достатньо нелетального, але корисного у військовому відношенні обладнання.

Китай таємно надсилає до Росії нелетальне обладнання та спорядження для продовження війни в Україні. Про це пише Politico.

Видання зазначає, що російські покупці замовили сотні тисяч бронежилетів і касок у виробника захисного спорядження військового класу Shanghai H Win. Також постачаються безпілотники, які можна використовувати для наведення артилерійського вогню або скидання гранат, і теплові оптичні приціли для прицілювання ворога вночі.

“Подібні докази показують, що Китай, попри заклики Пекіна до миру, наближається до червоної лінії, постачаючи Росії достатньо нелетального, але корисного у військовому відношенні обладнання, щоб мати матеріальний вплив на 17-місячну війну президента Володимира Путіна проти України. Захисного спорядження було б достатньо, щоб спорядити багатьох чоловіків, мобілізованих Росією після вторгнення”, − пише видання.

Обсяги китайського експорту товарів подвійного призначення до Росії під час війни підтверджується митними даними. І хоча Україна також є клієнтом Китаю, цифри показують, що імпорт більшості обладнання різко впав.

Цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів − у 30 разів більше, ніж Україна. А китайський експорт кераміки, компонента, який використовується в бронежилетах, зріс на 69% до Росії до понад 225 мільйонів доларів. Водночас експорт до України впав на 61% лише до 5 мільйонів доларів, свідчать дані китайської та української митниці.

“Очевидним є те, що Китай, попри всі свої заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії у цій війні”, − сказала провідний аналітик, Інституті вивчення Китаю Меркатора у Берліні Гелена Легарда.

Якщо Китай перетне червону лінію та продасть зброю чи військове обладнання Росії, Легарда очікує, що ЄС запровадить вторинні санкції, націлені на тих, хто сприяє агресивній війні Путіна.

Однак вона додала, що таке обладнання, як бронежилети, тепловізори та навіть комерційні дрони, які можна використовувати в наступальних операціях на передовій, навряд чи викличуть реакцію заходу.

Нагадаємо, у червні американська газета The New York Times написала, що державна китайська компанія Poly Technologies постачала порох на російський військовий завод. Принаймні, двічі у 2022 році залізничні вагони з десятками тисяч кілограмів бездимного пороху, достатнього для виробництва щонайменше 80 мільйонів набоїв, перетинали китайсько-російський кордон у місті Забайкальськ.